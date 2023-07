Google rilascia l'aggiornamento di luglio per Pixel e Pixel Tablet

Nelle ultime ore infatti sono emerse le prime notizie ufficiali in merito all'aggiornamento di luglio di Google per i suoi Pixel sul mercato. Stavolta non si parla solo di smartphone, visto che arriva il primo aggiornamento di sicurezza anche per Pixel Tablet .

Mentre siamo in attesa del prossimo grande aggiornamento che arriverà con la versione stabile di Android 14 , Google conferma il supporto per i suoi dispositivi Android e rilascia il consueto update di sicurezza mensile .

L'aggiornamento di luglio per i Pixel è tutto centrato sull'aspetto della sicurezza software. Come indicato da Google, l'aggiornamento include le patch di sicurezza Android di luglio 2023, le quali risolvono circa 46 vulnerabilità di sicurezza a livello di sistema Android di diverso grado di pericolosità.

Come al solito l'aggiornamento mensile viene distribuito automaticamente via OTA per tutti i Pixel che sono supportati. Stiamo parlando dei modelli Pixel 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, e Pixel Tablet.

Qui sotto trovate anche i link di download ai file OTA e alle factory image relative all'aggiornamento appena rilasciato, questi file sono utili per procedere con l'aggiornamento manuale, abbiamo descritto la procedura nelle nostre guide (questa per l'update con file OTA e questa per l'update con factory image):