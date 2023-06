Google aggiorna l'icona di una delle sue app cruciali

L'app Trova dispositivo riveste quindi un'importanza fondamentale perché risulta molto utile in tutti i casi in cui il proprio dispositivo viene smarrito , aiutandovi a recuperarlo, o quando addirittura viene rubato , aiutandovi a localizzarlo o comunque a resettarlo.

L'app in questione è Trova dispositivo , quella che internazionalmente è nota come Find my Device . Si tratta di un'app di Google che è in grado di localizzare tutti i dispositivi connessi al proprio account Google. Una volta localizzati, l'app è anche in grado di far squillare il dispositivo in questione e addirittura di resettarlo .

Nel corso del tempo abbiamo imparato a conoscere le varie app e servizi Google per dispositivi Android , sempre più importanti per l'esperienza quotidiana con gli smartphone . Tra questi troviamo un'app di cui raramente si parla ma che riveste un ruolo particolare.

Nelle ultime ore è arrivata una novità anche per l'app Trova dispositivo. Finalmente la sua icona viene aggiornata, passando dal look classico che risale a quando Google ancora non aveva lanciato il Material Design.

In corrispondenza del Material Design Google aveva anche aggiornato le icone delle sue app principali per renderle molto più uniformi. Questo accadde all'incirca a metà 2020.

Dopo qualche anno la nuova tipologia di icona, che potete osservare nell'immagine sopra, arriva anche per l'app Trova dispositivo. In merito a questa tipologia di icone, che per tutte le app Google prevedono lo stesso set di colorazioni, ci sono pareri contrastanti proprio perché aumenta il rischio di confonderle tra loro.

La nuova icona per Trova dispositivo è in fase di distribuzione automatica via server e quindi potrebbe volerci qualche giorno affinché arrivi anche sul vostro dispositivo.