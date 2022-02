Google a lavoro per portare la patente di guida su Android 13

Google da tempo sta lavorando per consentire agli utenti di "trasferire" i propri documenti di identificazione sullo smartphone. A riguardo, con Android 13 l'obiettivo sarà quello di fare un ulteriore passo in avanti, a partire dalla patente di guida "digitale". Per concretizzare questo progetto, però, sarà necessario che gli smartphone abbiano adeguati sistemi di protezione per non permettere ad altri di accedere ai documenti.

Per questo motivo, Google nell'ultima versione di Android sta creando il nuovo standard IC HAL, che garantisce maggiore sicurezza e privacy. Inoltre, l'azienda starebbe lavorando anche all'introduzione di un nuovo chip che permetterebbe di rilasciare i dati dei documenti via NFC quando il dispositivo è spento.