Gmail sui pieghevoli ha una nuova interfaccia

Negli ultimi tempi, Google si è indubbiamente impegnata per migliorare l'esperienza delle sue app su dispositivi con schermo di grandi dimensioni, leggasi pieghevoli e tablet, operazione che è culminata con il lancio dei propri dispositivi.

Insieme a Calendario e Meteo e altre app, Gmail (ecco alcuni trucchi per essere più produttivi con l'app) ha beneficiato dei maggiori ritocchi e ora è arrivato una altro aggiornamento specifico per questa tipologia di telefoni ancora piuttosto di nicchia ma su cui i produttori puntano molto.

Nell'ultima versione dell'app (numero 2023.06.11.542368486), infatti, su Pixel Fold è apparsa una nuova interfaccia che sposta il pulsante "Scrivi" per comporre una nuova email in una colonna separata, e non più in una sovrapposizione flottante sull'interfaccia.

Questa colonna, che appare ovviamente quando si apre lo schermo interno, contiene anche le schede per accedere alle email o a Meet, che non sono più relegate alla barra inferiore, il che consente di avere più spazio in verticale per leggere le email.