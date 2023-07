Gmail offre un nuovo strumento contro phishing e malware

Se avete aperto Gmail (sapete come accedere?) nell'ultima settimana, da app per dispositivi mobili o sito Web, avrete notato un annuncio in cima alla vostra casella di posta che vi invita ad attivare una protezione aggiuntiva contro il phishing. Navigazione sicura avanzata è infatti uno strumento di Google che fornisce su Gmail una scansione di sicurezza in tempo reale per bloccare email pericolose, e su Chrome la protezione da siti, download ed estensioni problematici, oltre a garantire che i link condivisi tra app Google non rappresentino dei rischi.

Toccando la voce Continua, verrete rimandati a una pagina del vostro account Google che vi consente di attivare l'impostazione attraverso un pulsante. E se volete saperne di più, toccate Scopri di più per aprire una pagina del supporto Google che non solo vi spiega come funziona lo strumento, ma anche come eventualmente disattivarlo.

Una volta attivato il pulsante, vi verrà mostrata una pagina in cui vengono spiegate le funzioni di Navigazione sicura, e se volete abilitarlo cliccate su Attiva. La soluzione, lanciata tre anni fa in Chrome per bloccare siti web, download ed estensioni pericolose, offre due livelli di protezione: Standard, che controlla gli URL che visitate su una lista di siti considerati pericolosi e che si aggiorna ogni 30 minuti, mentre Avanzata invia gli URL sospetti in tempo reale per controllare che non siano pericolosi, oltre a prevedere eventuali pericoli prima che si verifichino grazie a funzioni di machine learning. Lo strumento è accessibile su Google Chrome a questo indirizzo: chrome://settings/security.