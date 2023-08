''Musica maestro!'': Il Glyph Composer dei Nothing Phone si arricchisce con un nuovo pacchetto audio

Negli ultimi anni di ''appiattimento'' generale delle idee nel mercato degli smartphone, Nothing ha saputo come far parlare di sé. Con il rilascio del Phone (2) lo scorso mese, l'azienda di Carl Pei ha introdotto una novità piuttosto originale che valorizza l'iconico Glyph sul retro del prodotto: il Glyph Composer. Realizzato in collaborazione con il noto gruppo di musica elettronica Swedish House Mafia, questo strumento permette agli utenti di creare la propria suoneria Glyph Ringstone che consiste in una sequenza di suoni e luci in corrispondenza del Glyph sul retro degli smartphone Nothing.

Ieri il Composer ha ricevuto da Nothing un aggiornamento che rende disponibile un nuovo sound pack realizzato in collaborazione proprio con gli Swedish House Mafia, permettendo così agli utenti di realizzare nuovi Glyph Ringstone con i suoni realizzati dal gruppo. I nuovi suoni sono un po' meno elettronici rispetto allo stile integrato già da Nothing, dando un'atmosfera più da musica dance.

Di seguito un'anteprima riportata sui canali social dell'azienda.