Gioca mentre scarichi: in arrivo sul Play Store di tutti gli Android 12

Qualche mese fa Google ha annunciato la funzione "Play as you download" , letteralmente "gioca mentre scarichi" , per il suo Play Store : come facilmente intuibile dal nome, questa feature permette di iniziare ad utilizzare un gioco o un app mentre è ancora in download . Finalmente si sono fatti dei passi avanti e la funzione in questione arriveà presto per i dispositivi con Android 12.

Funzioni del genere sono disponibili per praticamente tutti i servizi di gaming su PC, come Origin o Battle.net, e su console PlayStation e Xbox. Ovviamente, per quanto riguarda Android, bisognerà attendere che gli sviluppatori aggiornino le loro app o giochi per supportare "Play as you download".

Google dunque ha annunciato che questa funzione arriverà presto sui dispositivi con a bordo Android 12, ma non ha parlato di date precise. In ogni caso, l'annuncio "metterà fretta" agli sviluppatori, che speriamo possano aggiornare al più presto le app. Da notare che Android 12 è fondamentale per il funzionamento di Play as you download, visto che la feature utilizza uno speciale file system virtuale (chiamato Incremental File System) disponibile solo sull'ultima versione del sistema operativo.