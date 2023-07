Vi piace Genshin Impact? Allora non perdetevi questa versione di OnePlus 11

OnePlus ha annunciato un'edizione speciale di OnePlus 11 5G: si tratta della variante Genshin Impact Gitf Box, che include il più recente flagship smartphone del brand, OnePlus 11, e una speciale scatola da collezione a tema Genshin Impact. La limited-edition ha una disponibilità limitata: difatti saranno solo cento i pezzi disponibili in tutta Europa.

Prima di entrare nei dettagli della notizia, riportiamo che l'azienda ha previsto anche degli sconti per OnePlus 11 Standard Edition: per un periodo limitato la versione da 16GB+256GB sarà scontata di 100 euro e accompagnata da un omaggio. In particolare, i clienti riceveranno una custodia per telefono o cuffie Type-C. Inoltre, gli ordini di qualsiasi OnePlus 11 (16GB+256GB) effettuati tra il 26 e il 31 luglio riceveranno un paio di OnePlus Buds Pro 2 in omaggio, fino a esaurimento scorte.