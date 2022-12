Folle successo per le edizioni "Genshin Impact" di Galaxy Z Fold 4 e Buds 2 Pro

Tra i giochi più popolari possiamo certamente annoverare "Genshin Impact". I suoi punti di forza sono diversi, ad esempio gli utenti hanno sempre apprezzato la trama, la grafica e tutti i dettagli che lo caratterizzano: insomma, si tratta di un prodotto piuttosto amato e per questo motivo l'iniziativa di Samsung in Corea del Sud ha riscosso un clamoroso successo.

Il famoso produttore, infatti, ha lanciato un'edizione speciale ispirata al gioco di Galaxy Z Fold 4 e delle Buds 2 Pro: ebbene, entrambi i prodotti, subito dopo la messa in vendita, sono terminati in 14 minuti. Nello specifico, secondo la società cinese di giochi e animazione "HoYoverse", si trattava di 100 unità di Z Fold 4 e 200 delle Buds 2 Pro. Il pieghevole aveva un costo di vendita di 2.388.000 KRW (circa 1.880$), mentre le Galaxy Buds 2 Pro costavano 329.000 KRW (circa 259 dollari). I due prodotti, tra l'altro, avevano riscosso una grande attenzione da parte degli utenti già durante la presentazione, avvenuta al "G-Star", ovvero la più importante convention annuale di giochi in Corea del Sud.