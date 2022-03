Geekbench ha bannato tutti gli smartphone Samsung degli ultimi 4 anni

La vicenda su GOS (Game Optimization Service) e Samsung continua a tenere banco. Geekbench, infatti, è tornato sull'argomento, affermando di aver deciso di rimuovere l'intera serie Galaxy S22 dal proprio sito (insieme a tutti i dispositivi S21, S20 e S10). La decisione è stata adottata a seguito dei test effettuati che avrebbero provato che GOS limiterebbe significativamente le prestazioni di migliaia di app allo scopo di migliorare la durata della batteria e di prevenire eventuali surriscaldamenti dello smartphone.

Geekbench ha motivato così la propria scelta: "All'inizio di questa settimana, siamo stati informati del Game Optimizing Service (GOS) di Samsung e di come riduce le prestazioni di giochi e applicazioni. GOS decide di limitare (o non limitare) le applicazioni utilizzando gli identificatori dell'applicazione e non il comportamento dell'applicazione. Consideriamo questo come una forma di manipolazione del benchmark poiché le principali applicazioni di benchmark non sono limitate da questo servizio. Samsung ha promesso di rilasciare un futuro aggiornamento che aggiungerà la possibilità di controllare direttamente le prestazioni di gioco. Tuttavia, l'attuale politica di Geekbench è di mantenere i dispositivi manipolati rimossi in modo permanente, anche a seguito di una patch che risolve il problema, quindi nessuno dei telefoni rimossi oggi verrà rimesso sul sito."