Il roseo futuro di Gboard: novità grafiche e IA

E ora abbiamo modo di vedere, grazie al buon Mishaal Rahman , quali sono le novità in arrivo per Gboard . Sono diverse e riguardano vari aspetti della tastiera. Andiamo a vederli insieme:

Tra queste troviamo ovviamente Gboard , la popolare tastiera di Google per dispositivi mobili che nel corso degli ultimi anni si è rinnovata molto sia in termini di design che in termini di funzionalità .

Le novità elencate sono state scovate nel codice dell'ultima versione beta di Gboard per Android. Non sappiamo quando verranno distribuite al pubblico, visto che sono ancora in fase di sviluppo. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.