Gboard si prepara a ricevere una funzionalità comodissima

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescente attenzione da parte di Google nei confronti delle app per dispositivi Android. E tra queste troviamo sicuramente Gboard.

La tastiera virtuale di Google viene ormai usata come tastiera di default su milioni di dispositivi, e non solo sui Pixel. E proprio per la tastiera di Google sono in arrivo delle interessanti novità.

Come potete vedere dall'animazione che trovate in basso, su Gboard sta arrivando una nuova funzionalità per tornare alla digitazione precedente durante la scrittura di un testo con la tastiera. Tale funzionalità prevede quindi la memorizzazione di tutti i termini digitati finché non si torna allo spazio bianco iniziale.