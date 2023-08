Sui Galaxy Z Fold debutta una specifica UI di Instagram

Instagram è sicuramente tra i social più utilizzati al mondo, tuttavia diversi utenti hanno espresso da sempre alcune perplessità per una mancata interfaccia dedicata a tablet e più in generale ai dispositivi con un ampio display. Tutto ciò, però, sta già cambiando, in particolare modo per gli utenti di Samsung Galaxy Z Fold. Difatti, Samsung avrebbe convinto Meta ad ottimizzare la sua app a favore dei possessori del pieghevole.

In particolare, l'inedito layout sarà caratterizzato dalle storie nella parte superiore dell'interfaccia, mentre il feed occuperà l'intera larghezza dello schermo. Per i reel, invece, nulla da fare poiché si sarebbe eccessivamente alterato il rapporto di forma. La modifica più importante, però, riguarda l'introduzione di una barra di navigazione laterale, che includerà i tasti home, ricerca, nuovo contenuto, reel, profilo, mi piace e messaggi privati. Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, la nuova interfaccia sta lentamente approdando su Galaxy Z Fold 5. Successivamente, poi, verrà rilasciata anche sui predecessori.

Per gli altri pieghevoli, invece, ancora nessuna novità.