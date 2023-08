Galaxy Z Fold 6 potrebbe essere il pieghevole che tutti aspettavano

Grazie infatti a un incredibile leak da parte di Ice Universe , possiamo vedere il presunto prototipo del prossimo Galaxy Z Fold 6 in un video che ne rivela il design completamente nuovo e in linea con quello del prossimo Galaxy S24 Ultra .

Dal breve video, che secondo il leaker proviene dalla catena di produzione, rivela diversi dettagli particolarmente degni di nota. Uno su tutti, le proporzioni dello schermo anteriore , finalmente non così stretto e lungo ma indistinguibile da quello di uno smartphone normale (almeno visto frontalmente). E infatti Ice Universe afferma che sarà lo stesso pannello di Galaxy S24 Ultra , con cui dovrebbe condividere anche lo schermo piatto, come abbiamo visto in una recente anticipazione .

C'è un'altra questione. In un periodo in cui tutti i produttori si stanno affannando per eliminare le cornici dai pannelli, sembra che Samsung stia andando in controtendenza, con cornici pronunciate che con uno schermo piatto si noteranno ancora di più (gli schermi curvi creano una distorsione che maschera le cornici).

Ice Universe risponde a queste critiche affermando che i dispositivi finali potrebbero avere cornici più strette, ma molto probabilmente non ai livelli dei prossimi iPhone 15 Pro o Xiaomi 14. Il leak è veramente incredibile, e data l'affidabilità di Ice Universe dobbiamo anche concedergli un certo livello di credibilità.

Ice Universe si dice convinto che il design finale sarà questo, ma a questo ritmo ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.