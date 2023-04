Galaxy Z Fold 5 di Samsung potrebbe essere molto più sottile e leggero del precedente

Sempre in casa Samsung, si discute anche di un altro pieghevole, ovvero Z Flip 5.

A questo proposito, si mormora che sarà dotato di un display da 3,4", un bel passo in avanti rispetto a quello montato sul modello precedente, che si fermava a 1,9". In ogni caso, così come si chiarisce sempre in questi casi, occorrerà attendere comunicazioni ufficiali per conoscere dettagli certi. A riguardo, sembrerebbe che i due nuovi pieghevoli verranno annunciati da Samsung durante l'evento Summer Unpacked, che potrebbe tenersi nell'ultima settimana di luglio.