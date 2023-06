Samsung Galaxy Z Fold 5 nei primi render trapelati: si chiude completamente piatto

Dopo gli interessanti prodotti presentati da Motorola, come Razr 40 Ultra , ci prepariamo a scoprire i nuovi modelli di Samsung. Parliamo ovviamente di Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 . Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli sul più grande della famiglia.

Si torna a parlare di smartphone pieghevoli , un settore particolarmente in crescita nel panorama smartphone degli ultimi anni. In questo contesto ultimamente abbiamo visto diversi produttori lanciare nuovi modelli, tra i quali Samsung figura in prima linea.

L'immagine che trovate in copertina e in galleria rappresenta il render ufficiale che dovrebbe essere usato da Samsung per promuovere il nuovo Fold 5. L'immagine è particolarmente significativa perché mostra uno dei punti di svolta nel design del nuovo pieghevole rispetto alla generazione precedente.

Il dettaglio che infatti colpisce maggiormente è che il nuovo Galaxy Z Fold 5 risulterà completamente piatto da chiuso. Questo non accadeva per le generazioni precedenti di Fold di casa Samsung. Pertanto, ci aspettiamo che Samsung abbia lavorato in maniera consistente al rinnovamento della cerniera dello smartphone.

Oltre a questo, anche i bordi del display interno dovrebbero essere consistentemente ristretti rispetto a Fold 4. L'esperienza utente con il display sicuramente ne gioverà, così come il rapporto schermo - corpo aumenterà.

Oltre a questo non vediamo altri particolari rinnovamenti, segno che Samsung ha voglia di mantenere stabile l'identità dei suoi Galaxy Z Fold anche in termini di design. Vi ricordiamo che i nuovi pieghevoli Samsung dovrebbero essere svelati ufficialmente il prossimo 11 agosto per i mercati occidentali.