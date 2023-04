Galaxy Z Fold 5 e Flip 5: non aspettatevi ricariche da capogiro

Nelle ultime ore sono emersi alcuni interessanti dettagli che riguardano proprio i dispositivi che sta per lanciare Samsung. Parliamo ovviamente di Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 .

Ci aspetta una stagione estiva particolarmente intensa per il settore degli smartphone pieghevoli , con il Pixel Fold in arrivo e i nuovi modelli di Samsung che daranno battaglia.

I dettagli emersi online infatti riguardano la batteria dei prossimi pieghevoli Samsung. Dal database della China Compulsory Certificate, una certificazione necessaria per la commercializzazione degli smartphone in Cina, sono emerse quelle che dovrebbero essere le specifiche che riguardano la velocità di ricarica della batteria dei nuovi Z Fold 5 e Flip 5.

Non si parla di cifre da capogiro: per entrambi Z Fold 5 e Flip 5 ci sarà una batteria con supporto alla ricarica a 25W. Questa velocità di ricarica sarà possibile con un caricatore Samsung, dispositivo che arriverà sul mercato col codice modello EP-TA800.

Quindi, sembra che i nuovi pieghevoli Samsung non avranno velocità di ricarica particolarmente alte, come accade ad esempio per gli ultimi modelli di smartphone lanciati dai vari OPPO, Xiaomi e Vivo.

La scelta di Samsung potrebbe anche dipendere da aspetti tecnici, relativi magari alla gestione del surriscaldamento su dispositivi così particolari come i pieghevoli.

D'altra parte dobbiamo considerare che un output a 25W non significa una velocità di caricamento bassa, tant'è che alcuni top di gamma come Pixel 7 offrono velocità di ricarica di poco più alte.