Galaxy Z Fold 5: non aspettatevi rivoluzioni di design

Grazie al leaker Ice Universe siamo infatti in grado di vedere come saranno le cover di Galaxy Z Fold 5. Le immagini ci mostrano che il dispositivo presenterà un'isola posteriore di forma ellittica per ospitare il comparto fotografico, mentre sul profilo laterale ci sono i classici fori per gli speaker, porta USB-C, pulsanti volume e carrellino SIM.

La cosa più interessante di questo nuopvo leak consiste nell'estrema somiglianza della cover di Fold 5 rispetto a quelle create lo scorso anno per Galaxy Z Fold 4. Sono praticamente identiche, se non che quella per Z Fold 5 presenta un ulteriore foro posteriore al fianco dell'isola per la fotocamera posteriore.

Se all'occhio non risulteranno particolari differenze, sappiamo che il nuovo Fold 5 presenterà delle sostanziali novità in termini di scheda tecnica. Queste dovrebbero concentrarsi soprattutto sul display, il quale presenterà una nuova cerniera rispetto alla generazione precedente, e anche la sua superficie dovrebbe essere più ampia.