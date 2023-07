Le prime immagini reali di Galaxy Z Fold 5 confermerebbero l'assenza di spazi, ma con un piccolo giallo

Mancano poco più di tre settimane alla presentazione dei prossimi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, e le prime immagini reali del primo apparse in rete oggi confermano i numerosi rumor riguardanti l'adozione di un nuovo tipo di cerniera. Stando infatti alle foto scattate dal leaker Ahmed Qwaider, Galaxy Z Fold 5 si chiuderà finalmente senza lasciare spazi, una scelta poco elegante che aveva afflitto tutti i dispositivi del marchio fino all'anno scorso (tra cui ovviamente Galaxy Z Fold 4). Ma c'è anche un piccolo giallo, scopriamo perché. Il motivo del ritardo da parte di Samsung nell'adottare una cerniera "a goccia" quando tutti gli altri attori del settore la offrivano da almeno un anno (OPPO e Xiaomi, per citarne alcuni), è stato sempre dovuto alla necessità di mantenere l'impermeabilità. Sembra quindi che la casa coreana sia riuscita a superare le difficoltà tecniche, confermando quanto riportato nei mesi scorsi per i suoi nuovi pieghevoli (la stessa cerniera dovrebbe arrivare anche su Z Flip 5). Nondimeno, secondo alcune voci questa soluzione non sarà ancora a livello dei concorrenti e potrebbe presentare una piega sullo schermo.

Secondo un altro leaker, Ice Unicerce, questa scelta porterà alla perdita della resistenza da polvere (certificazione IP58), probabilmente sia per Z Fold 5 che per Z Flip 5, visto che dovrebbero usare la stessa cerniera. Il che non sarà certo accolto con favore dai fan del marchio. Inoltre sembra che la cerniera on sarà più resistente, con lo stessa capacità di sopportare 200.000 pieghe (massimo 300.000).

Le immagini di Qwaider svelano inoltre come il nuovo Z Fold 5 offrirà gli altoparlanti stereo e quattro microfoni. Sul bordo inferiore (immagine sopra) abbiamo infatti un altoparlante, una porta USB Type-C e un microfono, mentre sul bordo superiore (immagine sotto) possiamo notare tre microfoni e un altoparlante.

Fonte: Ahmed Qwaider

Ma il leaker non si è fermato qui e ha condiviso anche un'immagine del retro, rivelando come Galaxy Z Fold 5 presenti una configurazione delle fotocamere molto simile a quella Galaxy Z Fold 4, ma modificando la posizione del LED, ora sul lato destro e non in basso (immagine sotto, a sinistra il nuovo Z Fold 5).

Fonte: Ahmed Qwaider