Galaxy Z Fold 5 scalda i motori: primi benchmark promettenti

Galaxy Z Fold 5 è stato testato sulla nota piattaforma di benchmarking denominata Geekbench . Dai test riusciamo come a sempre ad avere un assaggio delle specifiche tecniche e software che aveva al momento del testo:

Nelle ultime ore sono trapelate delle nuove informazioni che riguardano quello che sarà il più grande e il più costoso della famiglia, Galaxy Z Fold 5. Lo screenshot che trovate in basso corrisponde a uno dei primi benchmark eseguiti sul dispositivo.

Samsung sta per presentare al mondo i nuovi gioielli del settore smartphone , ovvero i nuovi modelli di pieghevoli che arriveranno in circa un mese. Parliamo ovviamente di Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 .

Processore : octa-core con clock base a 2,02 GHz. Probabilmente sarà Snapdragon 8 Gen 2

: octa-core con clock base a 2,02 GHz. Probabilmente sarà Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 GB

: 12 GB Sistema operativo : Android 13

: Android 13 Codice modello: SM-F946B

Dunque, nessuna particolare sorpresa. I nuovi pieghevoli di Samsung arriveranno tra luglio e agosto, quando ancora Android 14 non sarà stato presentato in versione stabile. È lecito quindi aspettarsi che il sistema operativo sarà basato su Android 13 con la One UI 5.1.1.

Aspettiamoci comunque delle novità software dedicate proprio ai nuovi pieghevoli da parte di Samsung.

Vi ricordiamo che il lancio di Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 per i mercati occidentali dovrebbe avvenire a inizio agosto. Se volete saperne di più sulle specifiche tecniche attese per i due modelli, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento.