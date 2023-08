Galaxy Z Fold 4 si aggiorna con la One UI 5.1.1: ecco tutte le novità

L'aggiornamento che è stato appena rilasciato da Samsung per Galaxy Z Fold 4 riveste una particolare rilevanza visto che si tratta della One UI 5.1.1 . Si tratta della stessa tipologia di firmware appena arrivato su Galaxy Tab S8 , e anche le novità sono simili.

Samsung si conferma molto attiva nel contesto del supporto software dei suoi dispositivi . Dopo gli aggiornamenti rilasciati per Galaxy Tab S8 e Fold 5, arriva un nuovo update anche per Z Fold 4, il pieghevole di punta dello scorso anno.

Andiamo quindi a vedere insieme le novità software introdotte per Galaxy Z Fold 4:

Trascinamento dei file tramite la gesture a due mani.

Possibilità di nascondere le finestre popup lateralmente.

Passaggio rapido tra visualizzazione popup e multi-finestra.

Possibilità di visualizzare fino a quattro app recenti nella barra delle applicazioni laterale.

Visualizzazione dello stato corrente nel display nella sezione Recenti.

Condivisione di file tramite Quick Share con coloro che non si trovano sulla stessa rete Wi-Fi.

La condivisione privata ora consente di impostare un tempo di scadenza per ogni file.

Aggiunti più caratteri per il widget dell'orologio nella schermata di blocco.

Aggiunte maggiori opzioni per la modalità Flex.

Aggiornamento delle patch di sicurezza Android ad agosto 2023.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto corrisponde alla build F936BXXU4DWH5.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale. Per riceverlo anche in Italia potrebbe volerci qualche giorno.