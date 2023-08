Galaxy Z Flip 5 si aggiorna per la prima volta

L'aggiornamento appena rilasciato è il primo in assoluto per Galaxy Z Flip 5 dal suo lancio ufficiale, avvenuto poche settimane fa a livello globale .

In queste giornate estive Samsung si dimostra particolarmente attiva nel contesto del supporto software dei suoi smartphone . Dopo l'aggiornamento rilasciato per il suo pieghevole di punta Galaxy Z Fold 5, arriva un nuovo update anche per Galaxy Z Flip 5 .

Il nuovo update per Galaxy Z Flip 5 corrisponde alla build F731U1UES1AWH3 e ha un peso di circa 380 MB. Analogamente a quanto visto per Galaxy Z Fold 5, l'aggiornamento non è particolarmente ricco in termini di novità. Infatti Samsung menziona esclusivamente dei generici miglioramenti per la sicurezza.

Infatti, a essere aggiornate sono le patch di sicurezza Android, arrivate alla versione di agosto 2023. Dal changelog non emergono altre novità di rilievo con questo aggiornamento.

L'update per Galaxy Z Flip 5 è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Il rollout dovrebbe completarsi entro i prossimi giorni.