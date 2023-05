Galaxy Z Flip 5: ecco chi sarà il protagonista nei pieghevoli del 2023

Ci stiamo avvicinando a un periodo molto caldo per quanto riguarda il settore degli smartphone pieghevoli , con Samsung che svelerà i nuovi gioielli in estate, e altri rivali come Motorola e OPPO che non stanno a guardare.

Con un display esterno più grande infatti sarà possibile usare lo smartphone per diverse attività senza necessariamente aprirlo per usarlo tramite il display principale. Quindi, il display esterno non servirà esclusivamente alla consultazione delle informazioni rapide come ora e notifiche, ma anche per interagire in maniera più complessa con le app e con il sistema operativo.

Queste considerazioni le abbiamo fatte qualche giorno fa per il nuovo Razr 40 Ultra, il nuovo pieghevole di Motorola che promette bene proprio per il display esterno di dimensioni consistenti rispetto alla concorrenza. Allora Samsung sembra aver raccolto la sfida, e sarebbe pronta a lanciare un Z Flip 5 con display esterno di diagonale pari a 3,4", mentre quello interno dovrebbe avere una diagonale da 6,7". Per avere un riferimento, il display esterno del suo predecessore Z Flip 4 ha una diagonale da 1,9".

Le misure del dispositivo aperto dovrebbero corrispondere a 165 x 71,8 x 6,7 mm, sotto il cofano dovremmo trovare un processore Snapdragon 8 Gen 2, mentre lo storage interno dovrebbe avere lo standard UFS 4.0, un ulteriore salto di qualità rispetto alla generazione precedente.

Insomma, l'atmosfera sul settore dei pieghevoli si fa sempre più calda, preannunciando una concorrenza che sale e un interesse degli utenti sempre più alto.