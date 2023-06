Galaxy Z Flip 5 senza veli: la rivoluzione è tutta all'esterno

L'estate che sta per arrivare sarà nel segno dei pieghevoli, almeno per quanto riguarda il settore smartphone. Samsung lancerà i suoi nuovi modelli Galaxy Z Fold 5 e Flip 5, i quali andranno a sfidare quelli che già sono sul mercato.

Dopo aver visto come sarà Galaxy Z Fold 5, apprendiamo ulteriori dettagli su Flip 5. Quello che sarà il più piccolo e più economico della famiglia è uscito allo scoperto.

L'immagine che trovate in basso mostra Galaxy Z Flip 5 in tutto il suo splendore. Anche da questa immagine vediamo come l'innovazione principale rispetto a Flip 4 sarà tutta all'esterno. Si tratta di un rinnovamento consistente, visto che il display esterno passa da 1,9" dello scorso anno a ben 3,4".