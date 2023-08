Galaxy Z Flip 5 migliora anche dove meno ve lo aspettate

A rilevarlo, il noto sito DxOMark, che ha messo sotto torchio l'ultimo nato di Samsung in varie condizioni e riportando un generale miglioramento in tutti i comparti a parte il rumore. Il recensore ha particolarmente apprezzato il bilanciamento del bianco, l'esposizione e l'autofocus. Tra i lati negativi, un rumore delle immagini superiore a quello della precedente generazione, e uno zoom frenato da un'ottica dedicata, ma comunque molto migliorato rispetto a prima.

Galaxy Z Flip 5 (avete letto la nostra recensione ?) non è certo pensato per essere un cameraphone , e le caratteristiche tecniche non suggerirebbero grandi aspettative in tal senso, almeno rispetto alla generazione precedente, ma è uno dei migliori pieghevoli per scattare foto.

Per quanto riguarda le foto, con un punteggio di 132 (contro i 125 di Z Flip 4 e meglio di S23 e S23+), DxOMark consiglia Galaxy Z Flip 5 per la paesaggistica e le immagini di natura morta come il cibo.

I punti a favore sono i buoni livelli di esposizione, anche in condizioni difficili, un soddisfacente bilanciamento del bianco in esterni (di giorno) e interni, oltre a un autofocus abbastanza veloce, così come lo scatto.

Di contro, l'instabilità nella mappatura dei toni, un colore innaturale del tono della pelle e artefatti di fusione in soggetti in movimento ne frenano la versatilità. Un altro evidente lato negativo è il rumore, presente in ogni condizione di luce e peggiorato rispetto al suo predecessore

L'anteprima delle immagini sullo schermo è leggermente peggiorata, a causa di una gamma dinamica inferiore rispetto all'immagine scattata, mentre andando a esaminare lo zoom sorprende un punteggio di 60 contro i 30 di Galaxy Z Flip 4. Pur essendo sempre un punteggio basso, a causa di una scarsa qualità dell'immagine a lunghezze focali equivalenti a circa 60 mm, a lunghezze inferiori (40-60 mm) i recensori riportano una qualità soddisfacente, con livelli di rumore tutto sommato accettabili.

Invariata invece l'ottima fotocamera ultra grandangolare, che nonostante produca colori un po' troppo saturi, offre prestazioni tra le migliori mai viste su un telefono.

Passando ai video, che ottengono un punteggio di 128 contro i 113 di Galaxy Z Flip 4, il nuovo pieghevole di Samsung convince per la buona qualità dell'immagine, grazie a una stabilizzazione video efficace anche in movimento, l'autofocus veloce e preciso e bassi livelli di rumore accompagnati da una buona gamma dinamica nelle registrazioni di giorno.

Purtroppo, la qualità peggiora con il calare della luce o in interni, con evidente sottoesposizione e la comparsa di artefatti sui volti, ma nondimeno il telefono compie un netto passo in avanti, facendo meglio di Galaxy S22 Ultra in questo comparto (anche se un po' lontano dagli S23).

Nel complesso, Galaxy Z Flip 5 si conferma un ottimo telefono anche in aspetti in cui non sono state introdotte novità sostanziali, segno che l'impegno di Samsung dal punto di vista dello sviluppo software e il nuovo processore d'immagine sortiscono effetti tangibili.