Galaxy Z Flip 5 e la sua evoluzione più grande: ecco un'anteprima

Stiamo per avvicinarci a un periodo molto importante dell'anno per il settore smartphone di casa Samsung, quello in cui il gigante sudcoreano presenta la nuova generazione di pieghevoli .

Le immagini che trovate in galleria, condivise dall'affidabile leaker Roland Quandt, mostrano di cosa sarà capace il display esterno di Galaxy Z Flip 5. Le immagini infatti mostrano che tale display darà l'accesso all'app Wallet per visualizzare carte d'imbarco e presumibilmente di quelle di pagamento, un widget per il calendario, le informazioni meteo dettagliate, la cronologia delle chiamate, un widget per lo stato della batteria con foto personalizzata e un'interfaccia completa per rispondere rapidamente ai messaggi.

Proprio quest'ultima applicazione appare molto interessante, visto che dovrebbe offrire una tastiera classica a schermo intero per la digitazione del testo. Ecco perché parliamo di piccola rivoluzione, visto che Galaxy Z Flip 5 potrà essere usato in maniera praticamente completa anche se chiuso. Un'incognita che permane rispetto al display esterno del dispositivo consiste nella possibilità di eseguire app a schermo intero, visto che non sono state notate nelle immagini appena trapelate online.

Tra le funzionalità interessanti che potremmo trovare sul display esterno di Flip 5 dovrebbero anche esserci gli aggiornamenti sullo stato della navigazione con Google Maps, a riprova del fatto che potrebbero arrivare delle implementazioni ad hoc anche per app di terze parti.

Vi ricordiamo che la presentazione del nuovo Flip 5, che arriverà insieme a suo fratello maggiore Fold 5, dovrebbe avvenire il prossimo 26 luglio per la Corea del Sud, e successivamente per i mercati occidentali.