Galaxy Z Flip 5 raccoglie la sfida di Razr 40 Ultra

Samsung è sicuramente uno dei protagonisti assoluti nel segmento degli smartphone pieghevoli, anche se ultimamente anche altri produttori si sono affacciati. Tra questi troviamo Motorola.

La casa alata infatti ha appena lanciato il suo Razr 40 Ultra, un pieghevole molto interessante che arriva al fianco dell'economico pieghevole Razr 40. E allora quest'anno Samsung dovrà impegnarsi particolarmente per mantenere la leadership con i suoi Galaxy Z Fold 5 e Flip 5.

Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme sul fatto che Flip 5 presenterà l'innovazione principale del display esterno più grande, proprio come è accaduto per Razr 40 Ultra. Le immagini qui sotto mostrano un confronto con la generazione precedente. Vediamo lo schermo esterno più grande, più informativo e interattivo. A differenza del Razr 40 Ultra vediamo che i sensori fotografici non sono posizionati in isole.