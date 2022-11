Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 ricevono Android 13 in Europa

Buone notizie per gli utenti Samsung, in particolare modo per i possessori dei dispositivi pieghevoli Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. L'azienda sudcoreana, infatti, nei Paesi europei ha rilasciato l'aggiornamento stabile di Android 13, che include innanzitutto la nuovissima One UI 5.0. Nello specifico, l'update per il Flip 3 arriva con la versione firmware F711BXXU3DVK3, mentre quello per lo Z Fold 3 con la versione F926BXXU2DVK3. Entrambi gli aggiornamenti, poi, introducono le patch di sicurezza di novembre 2022.

Per verificare la presenza degli aggiornamenti, gli utenti dovranno premere su "Impostazioni" e poi su "Aggiornamento software". Nel caso in cui il pacchetto sia già disponibile, sarà sufficiente premere il pulsante "Scarica ed installa". E a proposito dei due dispositivi, ricordiamo che entrambi sono stati lanciati sul mercato a metà del 2021 con a bordo Android 11 (per poi ricevere Android 12 all'inizio del 2022). Stando quindi alle ultime politiche di Samsung in materia di update, i due pieghevoli dovrebbero beneficiare di un ulteriore aggiornamento del sistema operativo.