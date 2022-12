Galaxy XCover Pro ottiene Android 13: è il suo ultimo importante aggiornamento

Tra i produttori più attivi per quanto riguarda gli aggiornamenti, sicuramente rientra Samsung. In tal senso, l'azienda coreana sta lanciando vari update per tutte e tre le varianti del Galaxy XCover Pro. Difatti, gli utenti americani e canadesi stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android 13 (con la One UI 5.0) insieme alle patch di sicurezza di dicembre 2022 (che risolvono 93 vulnerabilità). Lo stesso trattamento, tra l'altro, è stato riservato anche alla versione internazionale dello smartphone.

Nello specifico, gli ultimi aggiornamenti per le varianti sbloccate dall'operatore statunitense (SM-G715U1) e canadese (SM-G715W) del Galaxy XCover Pro vengono forniti rispettivamente con le versioni firmware G715U1UEUFDVKA e G715WVLUAEVK9. La variante internazionale del dispositivo, invece, ha ricevuto l'update con la versione firmware G715FNXXSAEVL2. Per chi volesse controllare l'eventuale presenza di aggiornamenti, sarà sufficiente premere su "Impostazioni" e poi su "Aggiornamenti software".