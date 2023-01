Galaxy Watch riceve nuovi controlli per la domotica e Nest Cam

Nelle ultime ore Samsung ha rilasciato un nuovo e interessante aggiornamento per SmartThings che riguarda da vicino i suoi Galaxy Watch. Con questo aggiornamento infatti i suoi smartwatch più recenti ricevono nuove opzioni per il controllo della domotica .

Negli ultimi anni abbiamo visto Samsung affiancarsi in modo rilevante a Google per quanto riguarda il settore smartwatch , con la recente collaborazione su Wear OS che ha portato diverse novità sui Galaxy Watch.

Queste nuove opzioni consistono nella possibilità di controllare direttamente dallo smartwatch, chiaramente attraverso l'app SmartThings per Galaxy Watch, anche purificatori d'aria, termostati e serrande smart compatibili con l'universo SmartThings. Queste si aggiungono a quelle già disponibili che permettono il controllo dei dispositivi domotici più comuni come speaker, smart TV e illuminazione smart.

Oltre a questo, con questo nuovo aggiornamento per Galaxy Watch sarà anche possibile visualizzare in tempo reale cosa viene inquadrato dalle Nest Cam e dalle videocamere smart Ring.

Si intende quindi che sarà possibile visualizzare direttamente sullo schermo dello smartwatch il contenuto trasmesso dalle videocamere smart. Sicuramente una funzionalità estremamente comoda. Per le videocamere Ring arriva addirittura il supporto alla conversazione audio bidirezionale direttamente dallo smartwatch.

Samsung specifica che queste opzioni saranno accessibili con un semplice swipe laterale dalla schermata principale dello smartwatch, lasciando intendere il pieno supporto di SmartThings ai Tiles di Wear OS 3.

Samsung non ha esplicitamente chiarito per quali modelli di Galaxy Watch arrivano le novità appena descritte ma possiamo facilmente dedurre che saranno riservate a Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5, i modelli che sono arrivati sul mercato con Wear OS. Sulle tempistiche di distribuzione al pubblico non abbiamo dettagli, ma possiamo aspettarci che verrà avviata nel breve.