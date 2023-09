I Galaxy Watch stanno per ricevere una funzionalità da smartphone

Samsung è sempre stata presente anche nel mercato degli smartwatch , ma negli ultimi anni ha apportato una rilevante svolta con l'adozione di Wear OS , il sistema operativo per indossabili di Google.

Stiamo parlando della possibilità di creare delle cartelle all'interno del drawer delle app. Questa novità sarebbe inclusa nella One UI 5 Watch, ovvero la personalizzazione di Samsung basata su Wear OS 4. Questa ha debuttato su Galaxy Watch 6 e attualmente è in fase di distribuzione per Watch 4 e Watch 5.