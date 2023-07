Galaxy Watch 6 scalpita: ecco tutte le taglie in arrivo sul mercato

Samsung è un protagonista assoluto tanto nel settore smartphone quanto in quello degli smartwatch. Parliamo di queste due categorie di prodotti perché l'azienda sta per presentare importanti novità proprio sul tema.

A partire della prossima settimana infatti Samsung dovrebbe presentare ufficialmente i nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Flip 5, insieme ai nuovi smartwatch, la serie Galaxy Watch 6. E proprio a proposito di Galaxy Watch 6 sono emerse nuove interessanti informazioni.

L'immagine che trovate qui sotto corrisponde al teaser ufficiale che userà Samsung per pubblicizzare i nuovi Galaxy Watch 6 per il mercato sudcoreano. Dall'immagine riusciamo a scorgere tutte le varianti e le taglie attese sul mercato per Galaxy Watch 6: