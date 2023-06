Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic senza veli: le novità per il design

Si fa sempre più calda l'atmosfera attorno a Samsung. L'azienda sudcoreana in estate svelerà i nuovi pieghevoli ma non solo. All'orizzonte infatti ci sono anche i nuovi smartwatch della generazione Galaxy Watch 6.

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi e interessanti dettagli su Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic, i due modelli attesi per la prossima generazione di smartwatch Samsung che sarà basata su Wear OS.

Le immagini che trovate in basso e in galleria infatti mostrano come saranno i nuovi modelli che lancerà Samsung sul mercato. Queste immagini arrivano dall'affidabile Roland Quandt e dovrebbero corrispondere a quelle che userà la stessa Samsung per promuovere i nuovi smartwatch.