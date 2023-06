Galaxy Watch 6 sarà in grado di rilevare l'aritmia cardiaca

Interessante annuncio da parte di Samsung. La società coreana, infatti, ha ufficializzato il rilascio della funzione di notifica di ritmo cardiaco irregolare (IHRN) sull'app Samsung Health Monitor. La nuova opzione dedicata agli smartwatch sarà disponibile in 13 mercati a partire da quest'estate. Il funzionamento sarà semplice: in combinazione con le funzioni di monitoraggio della pressione sanguigna e dell'elettrocardiogramma, l'IHRN rileverà ritmi cardiaci indicativi di fibrillazione atriale (AFib).

Questa funzione, la scorsa settimana, è stata approvata dal Ministero della Sicurezza Alimentare e dei Farmaci della Corea, a seguito dell'autorizzazione da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. La funzione IHRN, oltre a Stati Uniti e Corea, verrà introdotta anche in Argentina, Azerbaigian, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Georgia, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Panama, Emirati Arabi Uniti. Inoltre, l'inedita opzione – di cui beneficeranno per primi il prossimo Galaxy Watch 6 - permetterà di controllare i ritmi cardiaci irregolari in background, avvisando l'utente dell'attività potenziale di AFib.

In questo modo, gli utenti potranno avere a disposizione una visione ancora più ampia della loro salute cardiovascolare.