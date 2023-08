Galaxy Watch 5 festeggia l'arrivo della One UI 5: ecco le novità

Samsung gioca un ruolo di assoluto protagonista nel settore smartphone , ma anche in quello degli smartwatch ha sempre lanciato prodotti di rilievo e di riferimento per tutto il mercato.

I Galaxy Watch 5 infatti stanno ricevendo il nuovo aggiornamento alla One UI 5. Il major update è basato su Wear OS 4, quello che ha debuttato sui nuovi Galaxy Watch 6, ed è in fase di distribuzione per Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro. Andiamo a vedere insieme le novità: