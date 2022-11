Galaxy Watch 4 litiga con gli ultimi aggiornamenti: alcuni orologi non si accendono

Stando alle segnalazioni su Reddit, è un brutto periodo per aggiornare il proprio Samsung Galaxy Watch 4 (qui trovate la nostra recensione).

Dopo i problemi dell'aggiornamento del 10 ottobre, indicato come VI3, infatti, alcuni utenti si sono lamentati che i loro smartwatch non ripartono dopo quello del 10 novembre, indicato come VK4.

Ma cosa sta succedendo? Il 10 ottobre Samsung aveva rilasciato l'aggiornamento identificato come VI3, che, dopo quello di settembre con la nuova One UI 4.5, conteneva alcuni generici miglioramenti di stabilità e affidabilità. Non tutto dev'essere andato come previsto, però, perché alcuni utenti avevano iniziato a tempestare i forum dell'assistenza di Samsung Corea e di Reddit con segnalazioni di bootloop (orologi che continuavano a riavviarsi) o peggio brick (orologi che non partivano più). Un'ulteriore complicazione era dovuta al fatto che le problematiche non si verificavano immediatamente dopo l'installazione dell'aggiornamento, ma in tempi successivi, quasi casuali.

Alla fine la stessa Samsung è intervenuta, dichiarando di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro su una soluzione:

Siamo consapevoli che un numero limitato di modelli della serie Galaxy Watch 4 non si accende a seguito di un recente aggiornamento del software (VI3). Abbiamo interrotto l'aggiornamento e rilasceremo un nuovo software a breve.

Le segnalazioni riguardavano sia Galaxy Watch 4 che Galaxy Watch 4 Classic e per alcuni utenti è stato necessario portare l'orologio all'assistenza, dove hanno proposto o il cambio o un rimborso per acquistare il nuovo Galaxy Watch 5.

Poi ieri, negli Stati Uniti e in altri Paesi, è uscito il nuovo aggiornamento, identificato con il numero VK4 e che secondo le note di rilascio porta, oltre a miglioramenti generali, le patch di sicurezza di novembre e un "codice di stabilizzazione relativo al funzionamento dell'alimentazione", il che sembrerebbe confermare che potrebbero essere stati risolti i problemi del precedente aggiornamento GVI3.

Curiosamente, Samsung avverte di effettuare un backup, perché potrebbero esserci errori durante il processo di installazione.