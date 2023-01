Galaxy Watch 4 si aggiorna: arriva lo zoom per scattare su smartphone

Nel tempo abbiamo imparato come Samsung tenga partticolarmente a curare l'aspetto software dei suoi dispositivi, e questo vale non solo per i suoi smartphone ma anche per gli smartwatch che ha lanciato sul mercato.

Offerte Amazon

Segui AndroidWorld su News

Nelle ultime ore infatti è stata avviata la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per Galaxy Watch 4. Si tratta di un update che fa eco a quanto annunciato da Samsung qualche giorno fa, quando l'azienda ha mostrato le nuove funzionalità dell'app Camera Controller per i suoi smartwatch Galaxy Watch.