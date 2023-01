Svelata la data del Galaxy Unpacked: Samsung presenterà i nuovi S23 il 1° febbraio

Per quanto riguarda la messa in vendita, potrebbe avvenire entro la seconda settimana di febbraio e, rispetto ai modelli precedenti, l'azienda potrebbe decidere di non aumentare i prezzi di vendita. L'evento, comunque, verrà trasmesso in live streaming su "Samsung.com", "Samsung Newsroom" e sul canale YouTube dell'azienda coreana.

Lato specifiche tecniche, i nuovi modelli dovrebbero essere equipaggiati con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X da 8 GB/12 GB e memoria UFS 4.0. Tutti i dispositivi della gamma, ovvero Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, disporranno di Android 13 fin dal lancio.

Per quanto riguarda le fotocamere, si dice che la variante Ultra sia dotato di una fotocamera principale da 200 MP con OIS, un sensore ultrawide da 12 MP con messa a fuoco automatica, una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x ed un'altra con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Il Galaxy S23 e il Galaxy S23+, invece, potrebbero avere un sensore principale da 50 MP con OIS, affiancato da uno ultrawide da 12 MP con autofocus e da un altro con teleobiettivo 10x con zoom ottico 3x. Si vocifera, infine, che tutti e tre gli smartphone siano dotati di una fotocamera selfie da 12 MP con OIS e messa a fuoco automatica.