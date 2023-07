L'invito per il Galaxy Unpacked mette il Fold nell'ombra?

L'invito dell'evento Galaxy Unpacked , che si terrà a Seul tra poco meno di tre settimane dalle 13 ora italiana , parla dell'intenzione di Samsung di mostrare le loro "ultime tecnologie progettate per aprire possibilità e trasformare le vite", ma c'è un punto interessante. La frase "Join the Flip side" rivela molto del punto di vista dell'azienda.

IIn realtà non è la prima volta che vediamo capeggiare sugli inviti dell'azienda il Flip e non il Fold. Anche l'anno scorso, al lancio dei pieghevoli della serie 4, l'immagine rappresentava un Flip, ma non si poneva l'accento sul dispositivo in particolare, e si poteva pensare che fosse stato scelto per una questione grafica.

Nel 2021, invece, l'invito parlava di entrambi i pieghevoli, con un disegno stilizzato che li accorpava efficacemente.

Samsung ha preparato una interessante pagina sul suo sito, dove potete far scorrere gli inviti degli eventi del Galaxy Unpacked fino a oggi. Scorrete il mouse sulle schede per vederli tutti (troverete sia quelli di gennaio che di agosto, questi ultimi precedentemente palcoscenico per la serie Note).

Quest'anno, invece, il gigante di Seul vuole proprio indirizzare l'attenzione dei suoi fan verso i Flip, e la cosa non sorprende più di tanto. Da un anno diverse esternazioni dei manager dell'azienda hanno puntato l'accento su questo formato, che sembra il favorito dal pubblico per questioni di portabilità e costi, e quindi anche dalle case produttrici.

Competizione significa innovazione, e infatti il formato a conchiglia è anche quello che ha visto - relativamente - le maggiori novità, con un ampliamento progressivo dello schermo anteriore da parte di concorrenti sempre più agguerriti come Motorola e OPPO.

Sul fronte Fold, Samsung non teme confronti, ed è normale quindi che punti tutto sul dispositivo più promettente e a rischio.

Ormai sappiamo quasi tutto dei dispositivi, quindi non dovrebbero esserci sorprese in questo senso, ma non è mai detto.

Potete seguire l'evento in diretta il 26 luglio dalle 13 ora italiana sui canali ufficiali dell'azienda, come Samsung Newsroom, Samsung.com e il canale YouTube dell'azienda.