Galaxy Tab S9 FE e FE+ sono quasi identici

In attesa di ulteriori conferme sulle varianti Fan Edition di Galaxy Tab S9, ricordiamo che questa gamma di tablet includerà anche le varianti Standard, Plus ed Ultra. Quest'ultima, ovviamente, rappresenterà la versione premium, a partire dalla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Per quanto riguarda il design, invece, nessuna novità degna di nota (stando almeno alle indiscrezioni).

Difatti, il display presenterà un piccolo notch al centro per ospitare la fotocamera anteriore, mentre sul posteriore ci sarà spazio per la doppia fotocamera con flash LED.