Galaxy Tab S9 FE Plus ci sarà: design e specifiche da top

Le immagini che trovate in galleria mostrano il presunto design del dispositivo: questo è molto simile a quello atteso per la serie Galaxy Tab S9. Posteriormente vediamo l'ormai caratteristica banda verticale, per riporre la S Pen , e la doppia fotocamera disposta verticalmente.

L'ultima Fan Edition lanciata nel segmento tablet infatti riguardava la serie Galaxy Tab S7 , quello che vediamo in copertina. Ora, secondo il noto leaker OnLeaks, Samsung sarebbe pronta a lanciare Galaxy Tab S9 FE Plus .

Questo perché nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano un dispositivo della serie Galaxy Tab S9 del quale finora non si era mai parlato. Si tratta della Fan Edition di Galaxy Tab S9 Plus. Un dispositivo del quale solo apprendiamo la potenziale esistenza.

Oltre a un'anteprima del design, si riesce ad avere anche un assaggio delle sue specifiche tecniche:

Codice modello : SM-X616B

: SM-X616B Processore : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 GB

: 8 GB Display : 12,4"

: 12,4" Audio : doppio speaker

: doppio speaker Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Dimensioni : 285,4 x 185,4 x 6,54 mm

: 285,4 x 185,4 x 6,54 mm Accessori: Smart Connector per la tastiera

Dalle presunte specifiche capiamo che anche per Galaxy Tab S9 FE Plus Samsung potrebbe puntare su un processore Exynos. Una scelta in controtendenza rispetto alle recenti decisioni prese dal produttore sudcoreano, che per tutti i suoi top di gamma ha deciso di affidarsi a processori Snapdragon.

Al momento non abbiamo dettagli sulla presunta data di lancio. Non è escluso che questa potrebbe cadere proprio nella giornata in cui verranno presentati i nuovi Galaxy Tab S9, per inizio agosto.