Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE ufficiali: il pacchetto top a un prezzo conveniente

Come previsto, oggi Samsung ha annunciato i dispositivi della serie Galaxy FE, ovvero lo smartphone Galaxy S23 FE , i tablet Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ e gli auricolari wireless Galaxy Buds FE , che segnano una new entry nel catalogo Fan Edition .

Galaxy Tab S9 FE

In nuovi Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ hanno un aspetto simile, ma alcune differenze sostanziali dal punto di vista delle specifiche.

Su tutte, lo schermo, che nel modello Tab S9 FE+ passa da 10,9 a 12,4 pollici, sempre con frequenza di aggiornamento adattativa fino a 90 Hz. È poi presente Vision Booster, una funzione che migliora la visibilità negli ambienti esterni ottimizzando il colore e il contrasto, specialmente nelle aree scure dello schermo.

Il SoC è probabilmente l'aspetto meno entusiasmante e su cui sono stati effettuati i tagli maggiori, un Exynos 1380 che comunque è in grado di garantire prestazioni sufficienti per un utilizzo non troppo intenso.

Le batterie sono da 8.000 mAh per Galaxy Tab S9 FE e da 10.090 mAh per la variante Tab S9 FE+, entrambi con supporto alla ricarica rapida da 45 W (per cui dovrete comprare un caricatore apposito). Samsung afferma che Tab S9 FE+ è in grado di garantire fino a 20 ore di riproduzione video con un'unica carica.

Entrambi i tablet presentano la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e liquidi e il supporto alla penna S-Pen, con la suite di strumenti creativi come GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio Paintv e altre.

Prezzi e disponibilità

La serie Galaxy Tab S9 FE è disponibile con consegne da domani 5 ottobre nelle quattro colorazioni Mint, Silver, Gray e Lavender: