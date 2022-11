La serie Galaxy Tab S8 festeggia: ecco Android 13 e One UI 5.0

Continua senza sosta la campagna di aggiornamenti di Samsung, che si conferma come il produttore Android più costante e solerte nel supporto software.

Dopo le serie Galaxy S22 e pieghevoli 2022, le serie Galaxyy S20, S21 e Note 20 e i Galaxy A53 5G, ora è la volta dei tablet del gigante coreano, la serie Galaxy Tab S8 (qui la nostra recensione di Galaxy Tab S8 Ultra), che a fine agosto avevano ricevuto Android 12L con One UI 4.1.1. Vediamo tutte le novità.

Segui AndroidWorld su News

Aggiornamento Android 13 e One UI 5.0: le novità

L'aggiornamento di Android 13 e One UI 5.0 porta

una nuova interfaccia utente

la funzione Tavolozza dei colori

i widget impilabili (ne abbiamo parlato qui)

(ne abbiamo parlato qui) icone delle app più grandi nell'area delle notifich

più grandi nell'area delle notifich interruttori di impostazione rapida ottimizzati

di impostazione rapida ottimizzati effetti traslucidi nell'area delle notifiche

nell'area delle notifiche animazioni e transizioni più fluide

possibilità di impostare la lingua per app (per le app di supporto)

(per le app di supporto) app Samsung migliorate Nuovo design per l'app Fotocamera , ora più semplice L'interfaccia di Samsung Dex è stata migliorata Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung My Files e altre app stock hanno ricevuto nuove funzionalità Gli editor di immagini e video integrati hanno ricevuto miiglioramenti

migliorate maggiori impostazioni di accessibilità

OCR (riconoscimento del testo) per tutto il sistema, il che consente alle app Fotocamera e Galleria di acquisire il testo dalle immagini. Anche la tastiera Samsung può aprire la fotocamera e acquisire testo da quanto viene mostrato in diretta

(riconoscimento del testo) per tutto il sistema, il che consente alle app e di acquisire il testo dalle immagini. Anche la tastiera Samsung può aprire la fotocamera e acquisire testo da quanto viene mostrato in diretta Come abbiamo già visto, le Routine Bixby sono diventate Modi & Routine , che comprendono routine preimpostate, mentre sia Bixby che Modi & Routine hanno ricevuto nuove funzioni e opzioni che consentono una gestione più capillare delle notifiche (in modo simile a iOS)

, che comprendono routine preimpostate, mentre sia Bixby che Modi & Routine hanno ricevuto e che consentono una gestione più capillare delle notifiche (in modo simile a iOS) Nuovi emoji, coppie di emoji, emoji animati ed emoji AR

coppie di emoji, emoji animati ed emoji AR Nuova sezione Privacy e sicurezza semplificata

semplificata Nuovo menu Dispositivi connessi

Nuovi gesti multitasking

multitasking Migliorate prestazioni di ricerca all'interno delle app stock e dell'interfaccia utente One

all'interno delle app stock e dell'interfaccia utente One RAM Plus (la funzione di espansione della RAM virtuale) può essere personalizzato o disattivato

(la funzione di espansione della RAM virtuale) può essere personalizzato o disattivato Nuovo menu dettagliato di diagnostica Wi-Fi

Inoltre l'aggiornamento, oltre a offrire prestazioni migliori, porta le patch di sicurezza di novembre 2022 che risolvono quasi quattro dozzine di vulnerabilità di privacy e sicurezza negli smartphone e tablet Galaxy.

Aggiornamento Android 13 e One UI 5.0: chi lo sta ricevendo

Al momento, l'aggiornamento stabile di Android 13 (One UI 5.0) è disponibile in europa solo per i modelli 5G del Galaxy Tab S8. Queste le versioni firmware:

Galaxy Tab S8: X706BXXU2BVK4

Galaxy Tab S8+: X806BXXU2BVK4

Galaxy Tab S8 Ultra: X906BXXU2BVK4

Aggiornamento Android 13 e One UI 5.0: come installarlo

Per verificare la presenza del nuovo aggiornamento, in caso non vi sia stato indicato come notifica, fate come segue: