Galaxy Tab S7 FE si aggiorna con Android 13 e One UI 5

Come al solito, l'aggiornamento ad Android 13 per questo Galaxy Tab S7 FE introduce tutte le novità caratteristiche di Android 13 stock, quelle che troviamo anche sui Pixel di Google, e le personalizzazioni apportate da Samsung attraverso la sua One UI 5.0.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per gli utenti britannici possessori di Galaxy Tab S7 FE. Pertanto, aspettiamoci che arrivi presto anche in Italia.