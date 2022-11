Samsung l'aveva promesso: Galaxy Tab S7 riceve Android 13 con OneUI 5.0

Samsung, tramite un post sul proprio blog, ha recentemente parlato della velocità di rilascio degli aggiornamenti per i suoi smartphone: in particolare, il produttore coreano ha fatto notare come Android 13 e la OneUI 5.0, ultima versione della sua personalizzazione del sistema operativo, siano arrivati in pochi mesi sui top di gamma, promettendo poi il rilascio di update per altri dispositivi entro la fine dell'anno.

Samsung ha dunque mantenuto la parola data e ha iniziato il rilascio di Android 13 e OneUI 5.0 per Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, dispositivi citati proprio dall'azienda nel post citato in apertura. L'aggiornamento in questione arriva dunque per tutta la famiglia Tab S7 (escluso però Galaxy Tab S7 FE), sia per le varianti solo Wi-Fi che quelle con supporto al 5G.

Le novità sono le stesse che abbiamo già visto su tantissimi dispositivi Samsung che hanno già ricevuto la OneUI 5.0: ne abbiamo parlato molto nello specifico in questo articolo.

Il changelog parla anche dell'arrivo delle patch di sicurezza di novembre 2022: anche di queste ne abbiamo parlato di recente.