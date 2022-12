Galaxy Tab S6 Lite di Samsung si aggiorna con Android 13 e OneUI 5.0

Samsung è la "regina degli aggiornamenti" per quanto riguarda il mondo Android: dopo Google, il produttore coreano è il più veloce a rilasciare update i propri dispositivi. Dopo aver già aggiornato diversi smartphone e tablet all'ultima versione di Android, Samsung ha dunque iniziato il rollout della One UI 5.0 anche per Galaxy Tab S6 Lite 2022.

L'aggiornamento in questione, caratterizzato dal numero firmware P619XXU1BVK6, è in rollout in queste ore in Francia, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe espandersi anche nel nostro Paese. Al momento, sembra che a ricevere l'update sia esclusivamente la variante LTE del tablet, ma ovviamente sarà aggiornata anche la variante solo Wi-Fi del dispositivo.

Samsung ha confermato che presto l'aggiornamento sarà disponibile anche per Galaxy Tab S6 Lite 2020, anche se non è chiaro quando l'update sarà effettivamente rilasciato: ovviamente, per l'azienda la priorità era aggiornare il tablet del 2022, che ricordiamo essere stato lanciato direttamente con Android 12.