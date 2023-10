Galaxy Tab A9 si prepara al lancio: il prezzo potrebbe stupirvi

Samsung sarebbe infatti pronta a lanciare anche in Europa un nuovo tablet entry-level . Parliamo di Galaxy Tab A9 , un dispositivo che ha già debuttato in diversi mercati africani. Nel frattempo possiamo goderci le specifiche tecniche:

L'azienda sudcoreana infatti è una delle pochissime che ha sempre creduto nei tablet , anche quando il mercato sembrava essersi quasi spento del tutto qualche anno fa. E proprio in questo contesto stanno per arrivare delle interessanti novità .

Conosciamo Samsung per le sue molteplici sfaccettature nel settore tech, a partire dagli smartphone fino ad arrivare ai notebook . Tra questi troviamo anche un interesse mai nascosto per i tablet .

Display : 8,7" LCD con risoluzione di 1.340 x 800 pixel

: 8,7" LCD con risoluzione di 1.340 x 800 pixel Processore : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 64 GB

: 64 GB Connettività : LTE, niente 5G

: LTE, niente 5G Batteria: ricarica con output massimo a 15W

Le immagini mostrano un tablet dal look abbastanza ordinario, con un comparto fotografico posteriore costituito da un unico sensore, mentre anteriormente vediamo dei bordi abbastanza pronunciati con un unico foro centrale per ospitare la fotocamera anteriore.

Il dispositivo è stato lanciato in Guatemala e in alcuni mercati africani, a un prezzo che corrisponde all'equivalente di 180 euro. Arriva anche la variante Plus, la quale differisce dalla standard per il display più ampio con diagonale da 11". Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo eventuale lancio in Europa.