Samsung inizia il 2023 aggiornando Galaxy Tab A8 ad Android 13

Samsung ha iniziato il 2023 facendo esattamente quello che ha fatto per tutto lo scorso anno: aggiornando smartphone e tablet ad Android 13 con personalizzazione OneUI 5.0. Questa volta tocca a Galaxy Tab A8, tablet economico rilasciato a dicembre del 2021 con a bordo Android 11.

L'aggiornamento ad Android 13 è caratterizzato dalla versione firmware X200XXU1CVL5 per quanto riguarda la versione solo Wi-Fi del tablet, e dalla versione firmware X205XXU1CVL6 per la versione con connettività LTE. L'update è in rollout in queste ore in diverse nazioni europee, quali Romania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Bulgaria, Germania, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Grecia, paesi baltici e nordici, Svizzera, Slovacchia, Italia, Francia e Portogallo.

La One UI 5.0 è basata su Android 13 e porta con sé diverse novità, soprattutto dal punto di vista grafico: widget migliorati, possibilità di personalizzare molto più a fondo la schermata di blocco e tanto altro (ne abbiamo parlato molto nello specifico in questo articolo).