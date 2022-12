Regalo per Galaxy Tab A7 Lite: arriva Android 13

Il major update per Galaxy Tab A7 Lite corrisponde alla build T220ZCU1CVL5 ed è accoppiato alle patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2022 . Chiaramente Android 13 per il tablet di Samsung arriva con la One UI 5.0 .

Nelle ultime ore infatti Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per Galaxy Tab A7 Lite , uno dei suoi tablet di gamma media.

Samsung si conferma una garanzia in termini di supporto software dei suoi smartphone e tablet , non solo quando si parla di top di gamma.

Come è accaduto per gli altri dispositivi Samsung precedentemente aggiornati ad Android 13, questo update introduce le novità caratteristiche di Android 13 stock accoppiate alle personalizzazioni Samsung, che investono tanto l'interfaccia grafica di sistema quanto le app Samsung come la Fotocamera, Galleria, Tastiera e Samsung Internet Browser.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA agli utenti residenti in Cina, Hong Kong e Taiwan. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollut verrà allargato all'Europa.