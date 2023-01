Aggiornate il Galaxy Store: c'è una vulnerabilità pericolosa per il vostro telefono

Questo periodo è particolarmente intenso per Samsung, visto che il produttore sudcoreano prepara il grande lancio dei Galaxy S23, i suoi nuovi top di gamma. Sappiamo bene anche quanto Samsung ci tenga al supporto software dei suoi dispositivi.

Sappiamo che il supporto software non solo ha l'obiettivo di aggiornare Android ma anche quello di tenere sempre alti gli standard di sicurezza dei dispositivi Android. Questo tiene gli utenti al riparo da furti di dati personali e non solo. Proprio in questo contesto arrivano allarmanti notizie per il Galaxy Store.

Galaxy Store è lo store delle app che Samsung propone sui suoi dispositivi Android. Questo ospita le app Samsung e non solo, e possiamo considerarlo come un'alternativa relativamente completa al Play Store di Google. I ricercatori di NCC Group, che si occupano di cybersecurity, hanno rilevato una pesante vulnerabilità proprio nel Galaxy Store.